RIVM meldt 2499 nieuwe coronagevallen

Het weekgemiddelde is opnieuw gestegen. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2429 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zondag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2304 gevallen per dag.

Het RIVM meldt zondag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen te horen dat ze besmet zijn: 234. In Rotterdam waren dat 151 mensen, in Den Haag 86. In Almere kregen 70 mensen een positieve testuitslag en in Utrecht 48.