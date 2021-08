Onderzoek: Duitse export in EU voelt meer concurrentie uit China

Duitse exporteurs hebben in de Europese Unie steeds meer te maken met concurrentie vanuit China. Het gaat bijvoorbeeld om hoogwaardige farmaceutische producten, machines en auto-onderdelen, aldus een studie van het Cologne Institute for Economic Research.

Volgens de onderzoekers is het aandeel van dat soort goederen in de totale import vanuit China in de EU tussen 2000 en 2019 flink toegenomen. Het gaat verder ook om bijvoorbeeld chemicaliën, metaalproducten en elektronica van Chinese makelij.

De onderzoekers stellen dat Duitsland het altijd goed heeft gedaan met de export van hoogwaardige industriële producten omdat het land zich daarin duidelijk heeft gespecialiseerd, maar dat China bezig met een opmars in Europa. ‘Duitsland ondervindt sterkere concurrentie door de export van China niet alleen wereldwijd, maar ook op zijn Europese thuismarkt’, zegt een econoom van het instituut.