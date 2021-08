President Biden spreekt na beraad in Witte Huis over evacuaties

President Joe Biden houdt volgens Amerikaanse media om 22.00 uur Nederlandse tijd een toespraak over de toestand in Kabul en de evacuaties. Dat volgt op hernieuwd overleg met zijn veiligheidsadviseurs. Hij sprak hen zaterdagavond ook al in het Witte Huis, waar de nationale veiligheidsraad lijfelijk aanwezig was. Het was volgens de media een opvallende gebeurtenis na alle digitale vergaderingen als gevolg van het coronavirus.

Biden ligt in binnen- en buitenland onder vuur wegens zijn beleid ten aanzien van Afghanistan. Hij wordt ervan beschuldigd het land overhaast in de steek te hebben gelaten, zonder oog voor de evacuatie van landgenoten en hun medewerkers of bondgenoten in Afghanistan.

De Amerikaanse strijdkrachten beheersen het vliegveld van de hoofdstad Kabul en het luchtruim van Afghanistan. Biden heeft eerder gezegd dat de evacuaties 31 augustus moeten worden afgerond. Alleen als er dan nog steeds Amerikanen moeten worden opgehaald, zou hij overwegen de reddingsmissie op het vliegveld te verlengen. Westerse bondgenoten dringen erop aan dat hij duidelijk maakt dat hij niet van plan is de internationale luchthaven zo snel op te geven omdat ze hun eigen evacuaties dan niet meer kunnen uitvoeren.

Biden heeft wel herhaaldelijk beloofd alle Amerikanen terug te halen. Sinds juli hebben de VS 22.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd van wie 17.000 sinds de Taliban een week geleden Kabul hebben ingenomen. Onder de evacués zouden slechts 2500 Amerikanen zijn. De Amerikaanse regering denkt zeker 15.000 Amerikanen te moeten evacueren. In theorie zou dat in vier tot vijf dagen kunnen als alle vliegtuigen propvol met Amerikanen zouden zitten. Volgens mediaberichten haalden Amerikaanse vliegtuigen in een dag 3800 mensen uit Afghanistan.