Peiling: Duitse sociaaldemocraten evenaren Merkels conservatieven

De Duitse sociaaldemocratische partij SPD staat in de kiezersgunst gelijk met het conservatieve blok CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel, staat in een peiling van onderzoeksbureau INSA. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de twee partijen gelijk met elkaar opgaan. De christendecraten hebben lange tijd hun toppositie moeiteloos kunnen behouden. De parlementsverkiezingen zijn 26 september.