Recordaantal dagen met zware neerslag

Deze meteorologische zomer telt sinds 1 juni al vijftien dagen met zware neerslag in Nederland en dat is een record, meldt Weer.nl. Het oude record dateert uit 2006 met veertien dagen.

Zondagochtend plensde het behoorlijk in Friesland. In Woudsend stonden de straten blank nadat er ruim 100 millimeter regen was gevallen. Ook in Stavoren regende het flink. Het is de vijftiende dag met zware regenval. 2001 en 2002 kenden twaalf van zulke dagen; 1917, 1969 en 2014 elf en 2020 kwam tot 10 dagen met zware neerslag. In Nederland noemen we meer dan 50 millimeter in één dag op tenminste een van de ruim 320 officiële neerslagstations van het KNMI een dag met zware neerslag.

Op jaarbasis kende Nederland dit jaar zeventien dagen met meer dan 50 millimeter en ook dat is een record, terwijl we net over de helft van 2021 zijn. Op een tweede plek staat 2006 met 16 dagen, gevolgd door 2001 en 2014 met 14 dagen.