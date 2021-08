Bloomberg: Yellen steunt herbenoeming Powell als voorzitter Fed

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen steunt een herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg heeft Yellen dat gezegd tegen functionarissen in het Witte Huis.

De eerste termijn van vier jaar van Powell bij de centrale bank loopt in februari af. President Joe Biden zou nog geen beslissing hebben genomen over een eventuele herbenoeming en zou hij in september hierover een besluit willen nemen. Het Witte Huis is volgens de ingewijden nu nog bezig om andere kandidaten tegen het licht te houden, waaronder Fed-bestuurder Lael Brainard.

Kenners denken dat door steun van Yellen voor een herbenoeming van Powell zijn kansen om opnieuw Fed-voorzitter flink worden vergroot. Yellen was zelf in het verleden ook president van de Amerikaanse centrale bank. Verder zou Powell door beleggers op Wall Street worden gezien als een degelijk bestuurder die de Amerikaanse economie goed heeft geholpen tijdens de coronapandemie met renteverlagingen en stimuleringsprogramma’s.