Spullen gestolen tijdens ontruiming brand studentenflat Amsterdam

In de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West waar vrijdagochtend brand uitbrak, is na de evacuatie van de bewoners ingebroken. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool. Er is door meerdere mensen aangifte gedaan.

Hoeveel en welke spullen er zijn gestolen, wil de politie in het belang van het onderzoek niet bekendmaken. Het gaat om persoonlijke bezittingen, die uit meerdere woningen zijn gehaald.

‘We hebben geen sporen van inbraak gevonden’, aldus een woordvoerster. ‘Daarom denken we dat er is ingebroken terwijl de woningen ontruimd waren.’ Ze schat in dat de bewoners vrijdag een aantal uren uit hun huizen zijn geweest.

De brand brak uit op de achtste etage en was binnen een uur geblust. Enkele mensen raakten gewond. De brandstichtingen zijn volgens de politie mogelijk lhbti-gerelateerd. Daarom komen er ter beveiliging camera’s bij de flat, meldde de gemeente eerder.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de brand. In de buurt van de flat is een elektronisch bord geplaatst, aldus de woordvoerster, met daarop het verzoek informatie over de brand te delen met de politie.