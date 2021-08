Muzikant Don Everly op 84-jarige leeftijd overleden

Zijn familie deelde een bericht via Instagram: ‘Met grote droefenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw, moeder, vier kinderen en zes kleinkinderen achter.’

De Everly Brothers debuteerden in 1957 voordat zij een contract tekenden bij Warner Bros. Ze maakten in totaal 21 albums. Hun grootste hits waren Bye Bye Love, All I Have to Do is Dream en Problems. Zijn broer Phil overleed al in 2014.