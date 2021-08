Politie druk met steekpartijen door het hele land

De politie heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met steekincidenten, onder meer in Den Haag, Venlo en Oosterhout. De meeste mensen die gewond raakten, moesten naar het ziekenhuis.

In Den Haag raakte iemand gewond bij een ruzie op een kruispunt van de Spaarnestraat. Twee mensen zijn opgepakt. Meerdere mensen kregen ruzie in de binnenstad van het Limburgse Venlo. Hier liep een persoon letsel op nadat hij vermoedelijk was gestoken met een scherp voorwerp. Ook dit slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

Op een camping in Oosterhout (Noord-Brabant) raakte een man gewond die zou zijn gestoken. Ook in Julianadorp (Noord-Holland) en Enschede (Overijssel) kwamen meldingen binnen van steekpartijen.