Zeker 10 doden en talrijke vermisten bij overstromingen Tennessee

Hevige regens hebben in de Amerikaanse staat Tennessee tot overstromingen geleid waarbij zeker tien mensen om het leven zijn gekomen. Plaatselijke media melden dat er veertig mensen worden vermist in de streek ten oosten van de rivier de Tennessee. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en de Nationale Garde ingezet. Op veel plaatsen viel in korte tijd 30 centimeter regen. Tal van rivieren zijn buiten hun oevers getreden in vier districten ten westen van de stad Nashville. De regen trekt er zondag naar verwachting weg.

Ondertussen bedreigt hurricane Henri het noordoosten van de Verenigde Staten. De wervelstorm zou in de kuststaten Connecticut, Massachusetts, New York en Rhode Island schade kunnen veroorzaken wanneer de storm landt, naar verwachting aan het begin van de middag. In de meest door de storm bedreigde regio leven zes miljoen mensen. Daarnaast is in tal van gebieden gewaarschuwd voor overstromingen en wateroverlast. Die tellen circa 35 miljoen inwoners.