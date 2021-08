Trump noemt vertrek VS uit Afghanistan grote vernedering

Trump noemde Bidens besluit ‘de grootste vernedering op het gebied van buitenlands beleid’ in de geschiedenis van de Verenigde Staten. ‘Bidens mislukte vertrek uit Afghanistan is de meest verbazingwekkende vertoning van onbekwaamheid door een nationale leider’, zei hij tegen zijn aanhangers tijdens een rally in Cullman, Alabama.

De regering van Trump bereikte vorig jaar tijdens onderhandelingen in Doha, in Qatar, overeenstemming met de Taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Volgens Trump heeft Biden zich bij de terugtrekking echter niet gehouden aan het plan wat door zijn kabinet was opgesteld. ‘Dit was geen terugtrekking, dit was een totale overgave’, aldus de oud-president. De Republikein voegde daaraan toe dat de Taliban hem respecteerden en dat de inname van Afghanistan niet zou hebben plaatsgevonden als hij nog president was. ‘We hadden eervol weg kunnen gaan. Dat hadden we moeten doen. In plaats daarvan gaan we met het tegenovergestelde van eer weg’, sprak Trump.

Eerder deze week stelde de oud-president al dat hij vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban. In een verklaring zei Trump dat ‘het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren’.