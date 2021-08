Australische premier blijft achter strenge lockdowns staan

De Australische premier Scott Morrison heeft zondag laten weten dat hij achter de strenge strategie waarmee het land de coronapandemie onder bedwang probeert te krijgen, blijft staan. ‘Je kan niet altijd met lockdowns blijven leven, op een gegeven moment moet er iets veranderen en dat gebeurt bij een vaccinatiegraad van 70 procent’, stelde de premier zondag in een televisie-interview. ‘Ik weet dat de situatie op dit moment somber is, maar het wordt beter, dus blijf volhouden’, zei hij daarnaast tegen lokale media.

De Australische regering maakte eind vorige maand bekend dat het van plan is om lockdowns in te blijven zetten als manier om corona-uitbraken onder controle te houden, totdat minstens 70 procent van de bevolking is ingeënt. De grenzen worden pas geleidelijk heropend zodra 80 procent van de inwoners gevaccineerd is. De strategie leidt tot veel kritiek onder de bevolking. In Sydney en Melbourne, waar mensen al wekenlang met strenge maatregelen leven, werden zaterdag honderden mensen gearresteerd tijdens demonstraties tegen de lockdown.

Op dit moment is slechts 30 procent van de inwoners van boven de zestien volledig gevaccineerd. De lage vaccinatiegraad komt grotendeels door een tekort aan vaccins van Pfizer en doordat veel mensen niet bereid zijn om het vaccin van AstraZeneca te nemen, uit angst voor mogelijke bijwerkingen. Zaterdag werd met 894 een recordaantal besmettingen in Australië gemeld.