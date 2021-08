Vliegtuig met 160 mensen uit Afghanistan aangekomen op Schiphol

Op Schiphol is rond 08.00 uur een chartervlucht aangekomen met aan boord ongeveer 160 mensen uit Afghanistan. Dat meldt het ministerie van Defensie op Twitter.

Ook is er in de nacht van zaterdag op zondag nog een C-17 vertrokken uit Kabul. Daarin zitten 86 mensen in die Nederland als eindbestemming hebben.

Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mensen worden uit Afghanistan naar een veilig land in de regio gebracht en van daaruit gaan de evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens de planning gaat er enkele malen per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven. Hiervoor heeft Defensie twee C-130 transporttoestellen beschikbaar. Een daarvan is sinds donderdag defect.

Nederland evacueert niet alleen Nederlanders uit Afghanistan, maar ook Afghanen die de Nederlandse missie in het land hielpen en nu gevaar lopen. Belgische toestellen hebben vanuit Kabul ook Nederlanders meegenomen.