Opkomst Franse betogingen tegen coronabeleid brokkelt af

Voor de zesde zaterdag op rij is in Frankrijk gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering, maar de opkomst was lager dan de laatste keren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde ruim 175.000 deelnemers. Een week geleden waren het er nog 215.000, ook al minder dan de week daarvoor.

De betogers, van divers pluimage, zijn het niet eens met de invoering van de coronagezondheidspas. Daarmee moet je bewijzen dat je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest. De zogenoemde pass sanitaire is nodig als je bijvoorbeeld een bar of restaurant binnen wil, maar ook bij een bezoek aan sportclub, theater of een groot winkelcentrum. Daarnaast is er veel weerstand tegen de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel.

Verspreid over het land waren er ongeveer 220 demonstraties. Omdat de zomervakantie op haar einde loopt, verwachten organisatoren weer een stijging van het aantal deelnemers. Zij willen de druk op de regering opvoeren om een einde te maken aan de coronamaatregelen die zij oneerlijk vinden.

Parijs benadrukte eerder al dat het bij de massa op straat om een minderheid gaat. Ruim zes op de tien inwoners van Frankrijk zijn inmiddels volledig gevaccineerd, volgens het ministerie van Gezondheid.