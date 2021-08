Doden in Mexico door orkaan Grace, orkaan Henri bedreigt New York

De orkaan Grace heeft in de Mexicaanse deelstaat Veracruz aan de Golf van Mexico dood en verderf gezaaid. Volgens de autoriteiten kwamen zeker zeven mensen, onder wie minderjarigen, om het leven. Ondertussen rukt orkaan Henri op naar het noordoosten van de Verenigde Staten en dreigt New York en wijde omgeving te treffen.

Grace trok over Veracruz met windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur en met uitschieters tot 200 kilometer per uur. Vrijdag raasde de wervelstorm over het Mexicaanse schiereiland Yucatan om vervolgens verder naar het westen te gaan. De storm veroorzaakt hevige regens en veel wateroverlast. Eerder bracht Grace noodweer in het door een aardbeving getroffen Haïti en in Jamaica.

Delen van de Amerikaanse noordoostkust zetten zich schrap voor cycloon Henri. Ruim 42 miljoen inwoners moeten rekening houden met problemen. De autoriteiten waarschuwen voor levensgevaarlijke stormvloeden. Henri wordt zondag verwacht. De burgemeester van New York roept zijn inwoners op binnen te blijven of uitsluitend openbaar vervoer te gebruiken.