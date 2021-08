Verzet in veel steden tegen coronamaatregelen voor evenementen

In diverse steden zijn demonstranten op de been voor de actie Unmute Us. Ze protesteren tegen de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. De betogers zijn de straat opgegaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Alleen al in Amsterdam hebben zich duizenden mensen verzameld voor een wandeltocht door de stad. In Nijmegen zijn ongeveer 700 mensen bijeen.