Nog eens 50 Afghaanse vluchtelingen in kazerne Zoutkamp

Nog eens vijftig Afghaanse vluchtelingen zijn aangekomen bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp, waar het COA noodopvang heeft ingericht.

Vrijdagavond kwam daar de eerste bus met 28 evacués uit Afghanistan aan. Later in de nacht arriveerden nog eens vijftig mensen.

De mensen zijn op de locatie verwelkomd en hebben basale informatie gekregen en alle voorzieningen die nodig zijn voor de eerste avond en nacht. Daarna zijn zij naar hun kamers begeleid. ‘De evacués waren erg moe na een lange reis en spannende tijd’, laat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) weten.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne werd dinsdag door Defensie aangewezen als noodopvanglocatie voor mensen die door de overheid uit Afghanistan zijn gehaald. In de kazerne is ruimte voor in totaal 540 personen.