Rapport: Zwitserland heeft 361 miljard nodig voor klimaatdoelen

Het VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder deze maand dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport noemden het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de aarde onomkeerbaar. Wereldwijde temperatuurstijgingen leiden volgens experts ook tot meer extreem weer.

Volgens het rapport van de SBA en de Boston Consulting Group moet er jaarlijks omgerekend 12 miljard euro per jaar worden geïnvesteerd om de Zwitserse samenleving duurzaam te maken. De onderzoekers raden de Zwitserse regering onder meer aan om met extra ‘groene prikkels’ te komen. Dat zijn maatregelen waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om te verduurzamen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vorig jaar de kosten voor het Nederlandse Energie- en het Klimaatakkoord berekend. Het in 2019 tot stand gekomen Klimaatakkoord is op dit moment het uitgangspunt voor het nationale klimaatbeleid. Voor de periode van 2000 tot 2050 raamt het PBL de kosten van het klimaatbeleid op 52 miljard euro, iets meer dan 1 miljard euro per jaar. In Nederland wonen ongeveer twee keer zoveel mensen als in Zwitserland.