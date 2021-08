Politie start campagne in coldcase Wies Hensen

De politie is een campagne gestart in de zoektocht naar de dader of daders van de al ruim dertig jaar onopgeloste moord op Wies Hensen. De politie heeft aan de hand van verbeterde technieken een DNA-profiel samengesteld van een vermoedelijke dader, een man. Vanaf zaterdag wordt ook een nooit eerder in Nederland toegepast middel ingezet, waarmee burgers bij het onderzoek worden betrokken.

Op de kermis in Budel staat namelijk een Mobiel Media Lab, waar mensen met behulp van een Virtual Reality-bril rond kunnen kijken op de plek waar het slachtoffer destijds gevonden is.

De toen 32-jarige vrouw werd voor het laatst gezien op de kermis in Budel op 29 augustus 1989. De volgende ochtend werd zij dood gevonden in een sloot langs de Loonderweg in het Valkenswaardse dorpje Dommelen, zo’n 20 kilometer verderop. De plaats waar Hensen werd gevonden is nauwkeurig nagebootst en gereconstrueerd met speciale fotoapparatuur. Met behulp van een forensisch rechercheur kunnen mensen tijdens de Budelse kermis door de VR-bril rondkijken op de plek waar Hensen werd gevonden en zien welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek.

Twee onbekende mannen

De politie denkt dat Hensen met twee onbekende mannen de kermis verliet. Vermoedelijk komen deze mannen niet uit Budel, maar uit de buurt van Valkenswaard, aldus de politie. ‘Nadat ze weggingen van de kermis, moet er iets vreselijks zijn gebeurd’, laat de politie weten. Ze kwam door verstikking om het leven en werd ‘op een mensonterende manier’ in de sloot achtergelaten.

In het verleden werden enkele mannen gearresteerd, maar zij zijn geen verdachte meer. Hun DNA matcht niet met de gevonden sporen.

De politie zette eerder al een beloning in van 15.000 euro voor de gouden tip. Dat bedrag is nu verdubbeld. Via media, sociale media, posters en flyers vraagt de politie de komende dagen extra aandacht voor de coldcasezaak. Er is bovendien een vierdelige podcast met de zus en een nichtje van Hensen, een speciale webpagina en een speciaal telefoonnummer (040-2056466) voor deze coldcase waar mensen vertrouwelijk iemand van het Team Criminele Inlichtingen aan de lijn kunnen krijgen.