Sifan Hassan wint in Oregon, maar geen nieuw wereldrecord

Het is tweevoudig Olympisch kampioene Sifan Hassan niet gelukt in de Amerikaanse staat Oregon het wereldrecord op de 5000 meter op haar naam te schrijven. Wel eindigde ze bij de Prefontaine Classic in Eugene op de eerste plaats. Ze liep de afstand in een tijd van 14.27,89.

Het was de eerste race voor Hassan sinds haar glorieuze deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Het wereldrecord op de 5000 meter is in het bezit van Letesenbet Gidey uit Ethiopië en staat op 14 minuten en 6,62 seconden. Die tijd liep ze bijna een jaar geleden in Valencia.

Olympisch goud

Hassan won in Tokio olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Haar winnende tijd op de 5000 meter in Japan was 14.36,79.

De Ethiopische Senbere Teferi werd tweede in Eugene, met een tijd van 14.42,25. Haar landgenote Fantu Worku eindigde op de derde plaats, in 14,42.85.