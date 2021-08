Festivalorganisatoren demonstreren tegen coronamaatregelen

Tijdens de coronapersconferentie op 13 augustus maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort na de persconferentie werd de demonstratie door de evenementenbranche aangekondigd.

Vanaf 14.00 uur wordt in de steden gedemonstreerd. In andere steden, zoals Enschede, worden ook kleinere officieuze demonstraties verwacht.

Mensen die willen meelopen kunnen zich op de website van de actie Unmute Us aanmelden en de looproutes vinden. Organisatoren van onder meer Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda willen met de demonstraties een signaal afgeven aan de overheid. Ze eisen dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit mogen plaatsvinden.