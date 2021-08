Station Amsterdam Zuid toneel van ‘lastige precisieklus’

Twee enorme betonnen dakpanelen worden zaterdag bij station Amsterdam Zuid op een nieuwe reizigerstunnel geschoven. De delen wegen samen 2 miljoen kilo en het is een precisiewerk om ze op hun plaats te krijgen. ‘Gezien de zeer beperkte ruimte tussen de metrosporen was het al een uitdaging om beide dekken ter plaatse te bouwen en is de inschuifoperatie eveneens een lastige precisieklus’, meldt Zuidasdok, het project waar de werkzaamheden deel van uitmaken.

De klus is te volgen via een webcam. Ook kunnen mensen die zich vooraf hebben aangemeld dit weekend een kijkje nemen. De dakdelen zijn ter plekke gebouwd, omdat ze te lang (70 meter) zijn om te vervoeren. Het plaatsen van de dakdelen komt precies. ‘Het is een kwestie van centimeters, zelfs millimeters’, staat te lezen op de website van het project.

De dakpanelen maken in de toekomst deel uit van het dak van de tweede reizigerstunnel, de Brittenpassage van de toekomstige OV-terminal. De werkzaamheden voor de klus begonnen donderdagavond en duren tot maandagochtend vroeg. Er rijden hierdoor minder treinen en metro’s en is er veel vrachtverkeer in de buurt.