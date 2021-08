Drie verdachten opgepakt na geweldincident in Meppel

De politie heeft vrijdagavond laat drie mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een geweldincident aan de Ceintuurbaan in het Drentse Meppel, waarbij een persoon gewond is geraakt. Volgens de politie gaat het om een ‘ernstig geweldincident’, het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie tast nog in het duister over de toedracht van het geweld, maar onderzoekt de zaak zaterdag verder bij de woning aan de Ceintuurbaan.