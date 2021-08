Amerikanen gaan basis Ramstein gebruiken voor evacuatievluchten

De Amerikanen gaan hun Ramstein Air Base in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts gebruiken voor hun evacuatievluchten uit Afghanistan. De vliegbasis wordt als het ware een centrum voor de redding van Amerikanen en Afghaanse medewerkers die naar de Verenigde Staten moeten. Het gaat om duizenden personen, melden Duitse media.

De Amerikanen gaan ook in de Perzische-Golfregio meer vliegbases inzetten voor evacuaties, melden Amerikaanse media. De uitbreiding is nodig omdat de luchtmachtbasis in Qatar, die wordt gebruikt als tussenstation, zijn capaciteit heeft bereikt. Door een massale toestroom van evacués daar moesten vluchten vanuit Kabul tijdelijk worden stopgezet.

Volgens de Duitse buitenlandminister Heiko Maas ligt de focus op ‘het evacueren van zoveel mogelijk mensen als mogelijk is onder de zeer moeilijke omstandigheden’. Door de inzet van de basis Ramstein wordt de transportcapaciteit vergroot en de luchtbrug tussen de Afghaanse hoofdstad Kabul en de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent ontlast. Ook het Duitse leger vliegt naar Tasjkent. Daar worden de evacués naar Duitsland gevlogen.

Maas benadrukt dat er geen plek in een vliegtuig vanuit Kabul meer leeg mag blijven. Daarom zullen ook Duitsers op Amerikaanse vluchten naar Ramstein worden geëvacueerd. Op hun beurt nemen de Duitsers onderdanen van andere landen mee uit Kabul. Ramstein bij Kaiserslautern is een van de belangrijkste militaire luchthavens voor de Amerikaanse strijdkrachten in Europa.