Biden: geen garantie op goede afloop evacuaties uit Afghanistan

Het evacueren van Amerikanen, bondgenoten en Afghaanse medewerkers uit de Afghaanse hoofdstad Kabul is een ‘gevaarlijke missie’. De Amerikaanse president Joe Biden kan niet garanderen dat het allemaal goed afloopt. ‘Er kunnen mensenlevens verloren gaan’, zei hij in een toespraak over de chaotische situatie op het vliegveld in Kabul. Het is volgens hem een van de moeilijkste luchtbruggen uit de geschiedenis.

Na een korte pauze zijn er steeds meer vluchten met mensen die het land kunnen verlaten, aldus de president. ‘We doen alles wat we kunnen voor Amerikanen en onze Afghaanse partners’, zei hij. Vooralsnog houdt hij vast aan 31 augustus voor het vertrek van de bijna 6000 Amerikaanse troepen die de luchthaven nu beveiligen.

Biden garandeerde wel dat iedere Amerikaan in Afghanistan die dat wil naar de VS kan komen, en ook naar het vliegveld in Kabul. De toegangswegen worden gecontroleerd door de Taliban. Als zij obstakels opwerpen zal dat ‘met kracht worden bestreden’, aldus Biden. Hij zei dat ze tot nu toe hebben meegewerkt omdat het ‘in hun belang’ is.

Opnieuw toonde Biden geen spijt over het besluit tot terugtrekking. ‘Er is nog veel tijd voor kritiek als deze operatie voorbij is.’ Volgens hem hebben westerse bondgenoten de geloofwaardigheid van de VS niet in twijfel getrokken. Om de aanpak van westerse landen te coördineren volgt volgende week een bijeenkomst van de leiders van de G7-landen. ‘We zijn verenigd’, zei Biden.