50-jarig McDonald’s breidt bezorgoptie verder uit

Fastfoodketen McDonald’s opende zaterdag vijftig jaar geleden zijn eerste restaurant in Nederland. Waar klanten ooit hun hamburgers en frietjes aan de balie bestelden, kunnen ze sinds een aantal jaar ook thuis worden bezorgd. Gemak is altijd een grote drijver achter het succes geweest en de keten is van plan de bezorgdienst verder uit te breiden.

De helft van de 254 restaurants biedt op dit moment bezorging aan. Dit jaar gaan nog eens tien extra restaurants bezorgen. Annemarie Swijtink, directeur marketing McDonald’s Nederland, denkt dat bezorgen een blijvertje is en dat het de restaurantbezoeken niet zal raken. ‘Dat zie je ook in de andere horeca: families willen ergens lekker eten.’

Niet alles wat McDonald’s introduceerde was een succes. Als voorbeeld noemt Swijtink de McShoarma-burger. ‘Google ‘m vooral niet. Daar hebben we van geleerd’, zegt ze. Ook waren klanten niet klaar voor een saladebar.

Zaandam

Op 21 augustus 1971 opende het eerste McDonald’s restaurant in Nederland aan de Vermiljoenweg in Zaandam. Dit was ook het eerste McDonald’s-restaurant in Europa. Behalve de hamburger stond op de kaart ook appelmoes, de McKroket, kip superbout en erwtensoep. De aardappelen voor de Franse frietjes werden nog met de hand geschild. Supermarktketen Albert Heijn haalde de formule naar Nederland. De eerste McDonald’s zat ook naast de supermarkt.

De laatste tijd zet McDonald’s stappen om gezonder eten te stimuleren. Zo krijgen klanten als ze de bestelzuilen in de restaurants gebruiken bij Happy Meals water als eerste drankkeuze te zien, pas daarna suikerhoudende drankjes. ‘Daardoor is de waterverkoop in dat menu vervijfvoudigd’, vertelt Swijtink. ‘We kijken constant naar de productsamenstelling om suiker, zout en vet te verminderen, zoals de sauzen. Een aantal jaar geleden verminderden we de hoeveelheid zout op de frietjes.’

Sinds 2018 biedt de keten ook vegetarische keuzes aan. ‘Op die trend zullen we in de toekomst zeker door bouwen.’ Of McDonald’s ooit louter vegetarisch eten aanbiedt? Dat durft ze nog niet te zeggen.