Kredietbureau Fitch: economie Afghanistan kan 20 procent krimpen

Afghanistan is een belangrijke ontvanger van buitenlandse hulpgelden. Ook maken Afghanen in het buitenland veel geld over naar bijvoorbeeld familieleden in het land. Volgens Fitch zullen die geldstromen dit jaar voor een groot deel opdrogen, en mogelijk ook daarna. ‘Het is waarschijnlijk dat de economie dit jaar scherp zal krimpen’, zegt een analist van de firma.

Volgens schattingen van de Wereldbank heeft de economie van Afghanistan een waarde van bijna 20 miljard dollar, omgerekend 17 miljard euro. Het land met bijna 40 miljoen inwoners behoort tot de armste ter wereld.

De analist denkt ook dat de Afghaanse munteenheid verder kan dalen, omdat de meeste buitenlandse tegoeden van de centrale bank zijn bevroren om te voorkomen dat die in handen van de Taliban vallen. Daarnaast zijn geldtransporten naar het land stopgezet. Na de val van Kabul verloor de Afghaanse munt, de afghani, al flink aan waarde.

Overigens is Afghanistan wel rijk aan grondstoffen zoals koper, ijzererts, zink, lood, steenkool, olie en gas, maar ook zeldzame metalen als lithium en uranium. Kenners denken dat er voor honderden miljarden euro’s aan grondstoffen in de grond te vinden zijn. Mogelijk kunnen de Taliban een deal met China sluiten om die grondstoffen te delven om zo de inkomsten te spekken.