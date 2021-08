Containerschip Ever Given nu wel veilig door Suezkanaal

Het enorme containerschip Ever Given dat in maart bijna een week het Suezkanaal blokkeerde, is vrijdag voor het eerst sinds het incident weer door de Egyptische waterweg gevaren. Nu is het schip op weg naar China. Volgens de autoriteit van het Suezkanaal werd het schip begeleid door ervaren loodsen en twee sleepboten.

De Ever Given is onderweg vanuit het Verenigd Koninkrijk, nadat eerder de haven van Rotterdam werd aangedaan om containers te lossen en te laden. Het 400 meter lange schip bevindt zich nu in de Rode Zee. Het was de 22ste keer dat de Ever Given door het Suezkanaal is gevaren.

Het duurde bij de blokkade van het Suezkanaal ongeveer een week voordat het schip konden worden vlotgetrokken. In die tijd ontstond een file van honderden schepen en raakte de wereldhandel ontregeld. Een aantal schepen besloot om in plaats van door het Suezkanaal om Afrika heen te varen.

Pas begin juli verliet het containerschip het Suezkanaal vanwege juridisch gesteggel tussen de eigenaar van de Ever Given en de kanaalautoriteit over een schadevergoeding. Daardoor lag de Ever Given maanden aan de ketting. Onduidelijk is hoeveel er precies betaald is, maar het zou om honderden miljoenen euro’s gaan. Daarna lag het vaartuig nog enkele dagen bij havenstad Port Saïd voor anker om voorbereidingen te treffen voor de hervatting van de reis.