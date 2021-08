Nachtleven in België mag weer van start

Het nachtleven in België komt binnenkort weer op gang. Cafés en restaurants mogen vanaf 1 september weer tot even laat openblijven als voor de coronacrisis, gasten mogen aan de bar staan en met zoveel mensen aan tafel als ze willen. En dat zonder coronapas. Wie wil dansen, moet wel nog een maand extra geduld hebben.

De succesvolle strijd tegen het coronavirus laat deze versoepelingen toe, hebben de verantwoordelijke ministers vrijdag geconcludeerd. Er raken weer wat meer mensen besmet dan aan het begin van de zomer, maar de stijging is niet schrikbarend. Veel mensen zijn al ingeënt, behalve dan in Brussel. De maatregelen in de hoofdstad worden daarom nog niet versoepeld, meldt premier Alexander De Croo.

België kiest voorlopig niet voor verdere beperkingen voor mensen die bijvoorbeeld niet zijn gevaccineerd. Café- en restaurantgangers hoeven aan de deur niet te bewijzen of ze bijvoorbeeld ingeënt of onlangs negatief getest zijn. Dat hoeft mogelijk straks ook niet in discotheek of club.

Wel wordt de druk om een prik te halen nog wat groter. Wie in de zorg werkt, moet zich straks laten inenten.

Belgen hoeven ook niet langer thuis te werken, maar mogen weer naar kantoor. Al krijgen bedrijven wel het advies om thuiswerk mogelijk te blijven maken. De autoriteiten bereiden zich verder voor op het beëindigen van het speciale bestuursregime dat ruim anderhalf jaar geleden werd ingesteld om het overheidsoptreden te stroomlijnen en de epidemie er zo onder te krijgen.