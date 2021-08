Britten willen meer onderzoek naar overname Arm door Nvidia

Het Verenigd Koninkrijk moet de geplande overname van chipontwerper Arm door de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia langer onderzoeken. Toezichthouder CMA zegt dat, nadat het mogelijke concessies van Nvidia om de deal goedgekeurd te krijgen had afgewezen. De Britse minister voor Digitale Zaken Oliver Dowden moet de uiteindelijke beslissing nemen of zo’n diepgaand onderzoek er komt.

Eerder al waren er geruchten dat Londen de overname zou willen tegenhouden uit zorgen voor de gevolgen die de deal heeft voor de nationale veiligheid. De CMA zegt nu bezorgd te zijn dat Nvidia teveel controle krijgt over chips voor datacentra, slimme apparaten en spelcomputers. Daardoor kan Dowden een verder onderzoek instellen zonder direct te hoeven beslissen of de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is.

Nvidia kondigde in september aan Arm te willen kopen voor 40 miljard dollar, omgerekend ruim 34 miljard euro. Op dit moment is het Japanse conglomeraat SoftBank nog de eigenaar van het Britse bedrijf. Een langdurig onderzoek kan ervoor zorgen dat de deal niet rondkomt voor maart volgend jaar, zoals Nvidia oorspronkelijk had voorzien. De Amerikanen hebben vooralsnog geen goedkeuring in de Europese Unie gevraagd voor de overname. Een uitgebreid onderzoek in de EU duurt zeker vijf maanden.

Arm ontwerpt chips volgens zijn eigen systeem. Als andere chipbouwers die ontwerpen willen gebruiken, kunnen ze een licentie nemen. Dat doen vrijwel alle chipmakers en Arm-chips zijn de standaard in de mobiele telefonie. Ook is het mogelijk om een licentie te nemen en vervolgens zelf chips te ontwerpen die gebruikmaken van de infrastructuur van Arm. Dat doet bijvoorbeeld Apple, dat die chips in iPhones en iPads stopt, maar ook begonnen is met de omschakeling naar Arm-chips voor zijn laptops en desktopcomputers.