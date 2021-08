Aantal coronagevallen Suriname stijgt weer

Het aantal mensen in Suriname dat positief test op het coronavirus, is weer aan het stijgen. Het gemiddelde van zeventig dagelijkse gevallen van vorige week is gestegen naar 107, blijkt uit de Surinaamse statistieken.

De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Sukul, ziet meerdere oorzaken. ‘We weten dat velen nog onderonsjes organiseren. Daarnaast is de Delta-variant van het coronavirus ook al aanwezig in het land en die verspreidt zich snel.’

Sukul zet zich in om zoveel mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. In Suriname is de vaccinatiegraad nog laag. Uit de laatste cijfers blijkt dat een kleine 16 procent van de bevolking twee prikken heeft gehad en dus volledig beschermd is. 32 procent van de Surinamers is één keer ingeënt. Het doel van de regering is om aan het eind van het jaar rond de 70 procent van de bevolking ingeënt te hebben.

Vaccinatiegraad omhoog

Volgens de Nederlandse gezant Marc Sprenger, die door de Surinaamse president gevraagd is om te adviseren en ondersteunen bij de Covid-aanpak, is het van groot belang dat de vaccinatiegraad zo snel mogelijk omhoog gaat. Intensievere communicatie met de bevolking is daarvoor hard nodig. ‘Het is erg belangrijk om in gesprek te gaan met de mensen die twijfelen en ze uit te leggen waarom ze zich moeten vaccineren’’, aldus Sprenger, die zich realiseert dat het in het uitgestrekte Suriname lastiger is dan in Nederland om iedereen op korte termijn te bereiken.

Sprenger was enkele maanden geleden ook in Suriname, toen als speciale gezant van de demissionaire Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Een positieve ontwikkeling is de komst van in totaal 580.000 Pfizer-vaccins naar Suriname. Met dit vaccin kunnen kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt. Dat kan niet met de in Suriname aanwezige vaccins van AstraZeneca, het Chinese Sinopharm en Moderna. De eerste lading van 140.000 Pfizer-vaccins arriveert vrijdag in Suriname.