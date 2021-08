Amerikanen evacueerden naar nu blijkt op één vlucht 823 Afghanen

De foto ging de wereld rond: honderden Afghanen hutjemutje in de laadruimte van een Amerikaans militair transportvliegtuig op weg naar de vrijheid. Aanvankelijk was het aantal geëvacueerden op de spectaculaire vlucht met ongeveer 640 aangegeven. Nu blijkt dat 823 mensen opeengepakt uit de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gevlogen om aan de radicaalislamitische Taliban te ontkomen.

Het ging op dat moment niet om de voorschriften, maar om vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen en levens te redden, aldus een teamleider op de Amerikaanse tv. Het ingezette toestel, een Boeing C-17 Globemaster III van de luchtmacht, was zondag op de luchthaven van Kabul bestormd door de wanhopige Afghanen. De bemanning besloot ze niet weg te jagen, maar naar Qatar te brengen.

"Ze wilden absoluut het gebied verlaten", aldus een bemanningslid. "Ze waren absoluut opgewonden toen we eenmaal in de lucht waren." Ruim drie vierde van de evacués was volwassen, de rest kinderen.

De vlucht brak het vorige C-17-record, gevestigd in november 2012, toen 670 inwoners van het Filipijnse Tacloban werden overgebracht naar Manilla na supertyfoon Haiyan. De C-17 neemt doorgaans maximaal ongeveer 300 mensen mee, wanneer het toestel van stoelen is voorzien.