Iets hoger gemiddelde aan coronabesmettingen

Het aantal positieve coronatesten is in de afgelopen 24 uur met 2250 toegenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag eerder nam het aantal toe met 2508, zo blijkt nu na correctie. Het gemiddelde aantal per dag van de afgelopen week komt daarmee op 2385, zestig meer dan waar dat gemiddelde vorige week vrijdag op uitkwam.

Het aantal sterfgevallen over het afgelopen etmaal was deze vrijdag net als donderdag zes, maar niet zeker is of deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden.

De afgelopen week waren er 16.693 positieve tests, 420 meer dan de week ervoor, en 39 sterfgevallen. In Amsterdam hoorde andermaal het hoogste aantal mensen dat ze met het coronavirus waren besmet, namelijk 219. In Rotterdam waren het er 128 en in Den Haag 82. Almere is vierde in de rij met 72 en Utrecht eindigt op de vijfde plaats met 62. In de steden in deze top vijf werd alleen in Amsterdam vrijdag een dode gemeld.