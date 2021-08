Aandelenbeurzen New York breken met verliesreeks

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend, waarmee een einde kwam aan een aantal dagen van verliezen. Beleggers zijn nog wel altijd bevreesd voor een eerdere afbouw van de crisissteun door de Federal Reserve, maar zien ook koopjes. Daarnaast zijn er zorgen over de Delta-variant van het coronavirus en de impact daarvan op het herstel uit de crisis.

Dat er zorgen zijn over het herstel is ook te merken aan de verder dalende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd vrijdag 1,4 procent goedkoper op 62,81 dollar. Brentolie kostte ook 1,4 procent minder, op 65,52 dollar per vat. In het kielzog van de olieprijzen leverden olieconcern als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot 0,7 procent in.

Tot vrijdag leverde de energiesector in de S&P 500-index deze week bijna 8 procent aan waarde in. Daarmee is energie de slechtst presterende van de elf grote sectoren in de brede index. De S&P 500 steeg in de vroege handel 0,2 procent tot 4413 punten. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 34.928 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 14.589 punten.

Deere

Bij de bedrijven was er verder onder meer aandacht voor de fabrikant van landbouwmachines Deere. Het concern, onder andere bekend van zijn tractoren, steeg 1,3 procent geholpen door beter dan verwachte cijfers, waarbij het ook zijn verwachtingen verhoogde voor het hele jaar.

Ook Foot Locker wist met zijn handelsupdate de aandacht op zich gericht. De verkoper van schoenen en sportartikelen profiteerde de voorbije maanden van de heropening van de economie en verwelkomde meer klanten in zijn winkels. Het aandeel dikte ruim 10 procent aan.

Het bestuur van streamingdienst Spotify (plus 3,8 procent) ging akkoord met de inkoop van 1 miljard dollar (857 miljoen euro) aan eigen aandelen. Volgens topman Paul Vogel van Spotify toont het inkoopprogramma aan dat het bedrijf vertrouwen heeft in de lange termijn.

Applied Materials

Chipfabrikant Applied Materials verloor in de vroege handel 0,4 procent aan beurswaarde, ondanks beter dan verwachte resultaten. Ook het verhogen van de verwachtingen voor dit jaar kon beleggers niet overtuigen. Verder kondigde medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) aan dat topman Alex Gorsky op 3 januari een stap opzij doet. Hij vervolgt zijn carrière bij het concern als voorzitter. Het aandeel J&J verloor 0,1 procent.

De euro was 1,1684 dollar waard, tegen 1,1693 dollar een dag eerder.