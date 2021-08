Gouverneur en politiechef van Afghaanse provincie verdwenen

Sinds de machtsovername van de Taliban zijn de voormalig gouverneur van de Afghaanse provincie Laghman en de voormalig politiechef van dezelfde provincie verdwenen. Familieleden van de vermisten vertellen aan de Afghaanse zender TOLOnews dat ze niet meer zijn gezien sinds ze zich overgaven aan de Taliban. Ook de politiechef van de stad Ghazni, in de gelijknamige provincie, is niet meer gezien sinds hij zich overgaf.

Ex-gouverneur Abdul Wali Wahidzai en voormalig politiechef Lotfullah Kamram gaven zich vijf dagen geleden over. Sindsdien hebben hun families niets meer van ze vernomen. Ook politiechef Mohammad Hashem Ghalji is spoorloos. Vermoedelijk houdt de Taliban ze nog gevangen. Het is onduidelijk waarom.

De Taliban kondigden dinsdag een algemene amnestie aan voor mensen in dienst van de overheid. ‘U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk’, aldus de extremistische groepering. Familieleden van de gouverneur en de politiechefs beschuldigen de Taliban er nu van dat ze zich niet aan de afspraken houden.