Geen groen vinkje in CoronaCheck-app na 1e prik in ander EU-land

Mensen die hun eerste coronaprik in een ander EU-land hebben gekregen en hun tweede prik in Nederland kunnen op dit moment geen groen vinkje in de CoronaCheck-app krijgen, zegt de koepelorganisatie van GGD’en desgevraagd. De oorzaak van het probleem is van technische aard, en ‘er wordt gewerkt aan een oplossing’.

‘De vaccinatiegegevens van de prik uit het buitenland worden technisch nog niet goed verwerkt’, aldus een woordvoerster van GGD GHOR Nederland. Ook het ministerie van Volksgezondheid kent het mankement. ‘Het feit dat na de tweede prik in Nederland de hele vaccinatieprocedure is afgesloten komt nog niet goed door in de app’, verklaart een woordvoerster. Het probleem speelt niet voor mensen die hun eerste prik in een land buiten de EU kregen.

Mensen die in Nederland wonen of de Nederlands nationaliteit hebben en die hun eerste prik buiten Nederland kregen kunnen dat aangeven bij het maken van de afspraak voor de tweede prik in Nederland, zodat die vaccinatie ook daadwerkelijk als tweede prik wordt geregistreerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is hiervoor geen vaccinatiebewijs uit het andere land nodig. ‘We willen de procedure zo laagdrempelig mogelijk houden. Bovendien gaan we ervan uit dat je er geen baat bij hebt om erover te liegen.’

Af en toe

Hoeveel mensen mogelijk gedupeerd zijn door het probleem is onduidelijk. Het ministerie krijgt ‘af en toe vragen’ over buitenlandse prikken. De Nederlandse Koen Woldringh woont in Madrid. ‘Ik heb mijn eerste vaccinatie in Spanje gehad. Nu ik een zomer lang mijn familie in Nederland bezoek, wil ik dat graag zo veilig mogelijk doen.’ Daarom liet hij zijn tweede prik vast zetten tijdens het bezoek in Nederland. ‘Maar door de problemen in de app krijg ik nu geen coronapaspoort. Sterker nog, het papiertje dat ik van de GGD mee kreeg zegt nadrukkelijk: ‘geen bewijs van vaccinatie’. Hiermee hoef ik in Spanje dus niet aan te komen.’ Woldringh moet zich op dit moment voor alle reizen en gelegenheden blijven laten testen, terwijl hij volledig is ingeënt.

Stichting Nederlanders Buiten Nederland, die de belangen behartigt van Nederlanders die in het buitenland wonen, noemt het probleem ‘heel vervelend’. Volgen secretaris van de stichting Twan Laan kan het mensen raken die in het buitenland wonen, maar bijvoorbeeld ook vakantiegangers. ‘Denk aan pensionado’s die een vakantiehuisje hebben aan de Middellandse Zee.’ Hij roept op om coulant om te gaan met de vaccinatiebewijzen van deze mensen. ‘Als iemand op papier kan aantonen dat hij of zij is gevaccineerd, moet dat ook voldoende zijn.’