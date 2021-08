Langere zomerstop bij fabrieken Volkswagen vanwege chiptekort

Volkswagen moet een deel van zijn personeel noodgedwongen langer zomervakantie geven vanwege het nijpende gebrek aan computerchips. De fabriek in Wolfsburg, met 60.000 werknemers de grootste vestiging van het Duitse autoconcern, kan volgende week maar met een beperkte bezetting draaien. Dochtermerk Audi moet de traditionele zomerstop in twee van zijn Duitse fabrieken zelfs met een week verlengen. Die vestigingen produceren volgende week dus helemaal niets.

De Duitsers zijn verre van de enige in de branche die hun productie flink moeten terugschroeven. Rivaal Toyota maakte bijvoorbeeld ook bekend de productie tijdelijk op te schorten, in veertien van zijn Japanse fabrieken. Het productiedoel voor de maand september is daardoor met 40 procent verlaagd. Meerdere autofabrikanten zijn al met waarschuwingen gekomen dat ze eerder afgegeven verkoopprognoses waarschijnlijk niet gaan halen.

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de coronapandemie veel meer vraag kwam naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden, ondanks dat chipfabrikanten er alles aan doen om hun productie op te voeren.

Dat met name de auto-industrie hard wordt getroffen, komt omdat autoconcerns ten tijde van de eerste coronadip hun productie afschaalden en minder nieuwe chips bestelden. Toen de markt weer aantrok, hadden chipmakers inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.