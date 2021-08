Merkel brengt eind van de maand driedaags bezoek aan Israël

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt eind augustus een driedaags bezoek aan Israël. Ze houdt gesprekken met premier Naftali Bennett en ontmoet onder anderen president Yitzhak Herzog en buitenlandminister Yair Lapid. Merkel legt ook een krans bij het Yad Vashem Holocaustmonument in Jeruzalem.

Het is wellicht haar laatste officiële bezoek als regeringsleider, aangezien de 67-jarige Merkel in september na zestien jaar stopt als bondskanselier.

Israël kreeg half juni een nieuwe regering, gesteund door een lappendeken van partijen in het parlement. Daarmee is een eind gekomen aan het tijdperk-Netanyahu, die sinds 2009 ononderbroken aan de macht was.

Merkel feliciteerde Bennett bij aantreden. ‘Duitsland en Israël zijn verbonden door een unieke vriendschap die we verder willen verdiepen’, zei ze destijds. ‘Duitsland zal zich met al zijn kracht voor de veiligheid van Israël en vrede in het Midden-Oosten inzetten.’