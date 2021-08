Tbs dreigt voor brandstichter Beekse Bergen, zaak uitgesteld

De man die op 26 maart vorig jaar brand zou hebben gesticht in dierenverblijven van de Beekse Bergen was volledig ontoerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is aanwezig. Mede daarom adviseert de reclassering tbs met voorwaarden, bleek vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank in Breda.

De zaak zou vrijdag inhoudelijk worden besproken. Door het advies van de reclassering, dat pas zeer recent bekend werd, besloot de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie de zaak uit te stellen. Gedragsdeskundigen zullen voor de volgende zitting worden opgeroepen als getuige, om meer over hem te vertellen.

De man stichtte in de nacht van 26 maart vorig jaar in het dierenpark in Hilvarenbeek. Acht impala’s en twee koedoes kwamen in de vlammen om. De buitenverblijven van de cheeta’s en de nijlgaus, net als de omgekomen dieren een antilopesoort, werden verwoest. Op de zitting bleek dat de man tot zijn daad kwam gedurende een manische episode.

Psychiatrische instelling

De verdachte werd in juni vorig jaar aangehouden in zijn woonplaats Eemnes in de provincie Utrecht. De politie had de man sinds half juni al in het vizier, maar hij bleek toen onder behandeling te zijn in een psychiatrische instelling. Toen die behandeling werd beëindigd is hij alsnog aangehouden. Op dit moment wordt de man ook al behandeld.

Wanneer de zaak verder gaat, is nog onduidelijk.