Fabrikant Wicky-limonade keert mogelijk terug naar beurs

Volgens de bronnen heeft PAI al gesprekken gevoerd met financieel adviseurs. Er zou gedacht worden aan een Amerikaanse beursnotering voor Refresco. Maar het zou ook kunnen dat er andere investeringsmaatschappijen interesse tonen in de sapfabrikant. Dan zou PAI ook een verkoop aan zo’n partij kunnen overwegen. De gesprekken bevinden zich naar verluidt nog in een vroeg stadium en het zou ook nog kunnen dat Refresco gewoon in handen van de Fransen blijft. PAI zelf weigert om commentaar te geven.

Refresco had eerder een notering aan de beurs in Amsterdam, totdat het bedrijf werd overgenomen door een consortium onder leiding van PAI en in 2018 van de beurs verdween. Destijds werd Refresco gewaardeerd op 3,4 miljard euro. Nu zou op Refresco een prijskaartje geplakt kunnen worden van zo’n 6 miljard dollar, aldus de ingewijden. Refresco heeft in de tussenliggende periode niet stilgezeten. Recent meldde de onderneming nog drie Amerikaanse productielocaties van Coca-Cola over te nemen.

Naar eigen zeggen is Refresco tegenwoordig de grootste onafhankelijke bottelaar in Europa en Noord-Amerika. Jaarlijks worden vele liters aan dranken in blikjes, petflessen en andere verpakkingen gepompt. De onderneming begon in 1999 als Menken Beverages, dat op zijn beurt voortkwam uit het familiebedrijf Menken, dat later Menken van Grieken heette. Het bedrijf ging een jaar later door als Refresco en groeide hard door overnames, onder meer van het Britse Gerber Emig. Refresco ging lange tijd ook door het leven onder de naam Refresco Gerber.