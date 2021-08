De politie in Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen aangehouden op verdenking van brandstichting en poging tot moord op een journalist in Groningen.

De nacht ervoor zouden de verdachten van 31 en 32 jaar oud, beiden uit Groningen, brandend materiaal in en tegen het huis van de journalist hebben gegooid. Niemand raakte gewond, de journalist en zijn partner kwamen met de schrik vrij.