Taliban schieten familielid van journalist Deutsche Welle dood

De Taliban hebben een familielid van een journalist van de Duitse omroep Deutsche Welle doodgeschoten. Een ander familielid is zwaargewond geraakt, meldt de omroep. De moslimextremisten waren bezig met een zoektocht naar de journalist.

De journalist werkt volgens Deutsche Welle tegenwoordig in Duitsland. De Taliban zochten hem echter in Afghanistan en doorzochten huizen. Meerdere familieleden van de journalist wisten te ontkomen, maar zijn nu op de vlucht voor de jihadisten.

DW-directeur Peter Limbourg noemt het doden van een familielid van een journalist ‘enorm tragisch’. ‘Het laat zien welk gevaar onze medewerkers en hun familieleden die nog in Afghanistan zijn lopen. Het is duidelijk dat de Taliban gerichte zoekacties naar journalisten uitvoeren. De tijd dringt.’ Limbourg vraagt de Duitse overheid om de mensen in Afghanistan te helpen.

Huizen doorzocht

Volgens Deutsche Welle hebben de Taliban drie huizen van DW-medewerkers doorzocht. Ook zijn twee journalisten die voor Afghaanse media werkten opgepakt. Een van hen zou zijn doodgeschoten.

De Taliban zeggen vaak dat ze geen wraak willen nemen op tegenstanders, maar er komen steeds meer berichten uit Afghanistan dat dit wel het geval is.