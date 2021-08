Heijmans onderuit op Damrak na tegenvaller TenneT-project

Heijmans moest het vrijdag ontgelden op de Amsterdamse beurs. De bouwer moet miljoenen opzij zetten voor een tegenvaller in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten voor netbeheerder TenneT. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend na de verkoopgolf op donderdag, die werd veroorzaakt door zorgen over de opmars van Delta-variant van het coronavirus, de mogelijke afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse Federal Reserve en de groeivertraging in China.

Heijmans zakte bijna 8 procent bij de kleinere bedrijven. De bouwer liet in het halfjaarbericht weten 34 miljoen euro opzij te zetten voor een mogelijke claim van TenneT. Uit een tussenvonnis in een arbitragezaak bleek onlangs dat TenneT rechtmatig handelde bij het opzeggen van het contract met Heijmans. Topman Ton Hillen verklaarde ‘extra teleurgesteld’ te zijn over de uitspraak, vanwege de ‘sterke focus’ van het bedrijf op risicomanagement. Heijmans gaat ook in hoger beroep. Hillen sprak verder van een ‘uitstekend’ eerste halfjaar van 2021 voor Heijmans.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 764,78 punten en leverde daarmee een kleine openingswinst weer in. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1080,77 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,1 procent. De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk namen in juli op maandbasis onverwacht sterk af. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden namen de verkopen wel toe.

Adyen

Adyen zette de opmars voort en ging opnieuw aan kop in de AEX met een plus van 1 procent. Het betalingsbedrijf won een dag eerder al bijna 6 procent dankzij sterke resultaten. Staalfabrikant ArcelorMittal (plus 0,3 procent) toonde wat herstel na de koersval van 7 procent een dag eerder. Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag ruim 4 procent verloor, won een fractie. Verzekeraar Aegon (min 1,7 procent) noteerde ex dividend.

In Londen werd Marks & Spencer (M&S) 12 procent meer waard. De Britse retailer schroefde zijn winstverwachting op na sterke verkopen in de afgelopen maanden dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. Morrisons won 4,5 procent. Het Britse supermarktconcern is akkoord met het overnamebod van 7 miljard pond, omgerekend zo’n 8,2 miljard euro, van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice.

De olieprijzen veerden licht op. De prijzen vielen donderdag terug tot het laagste niveau sinds mei door zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 64,10 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 66,81 dollar per vat. De euro was 1,1679 dollar waard, tegen 1,1693 dollar een dag eerder.