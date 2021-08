Taliban: landen vragen om hulp bij evacuaties uit Afghanistan

De Taliban zeggen niet om welke landen of organisaties het gaat. De jihadisten hebben sinds deze week wel een eigen blokkade voor het vliegveld gemaakt. Ze laten naar verluidt alleen mensen met een buitenlands paspoort door.

Onder meer Nederland is druk bezig mensen uit Afghanistan te halen. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 53 mensen teruggehaald. De Verenigde Staten meldden dat er de afgelopen 24 uur in totaal 3000 mensen het land uit zijn gebracht, onder wie 350 Amerikanen. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen vijf dagen 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd.

Veel mensen wachten volgens de NAVO en de VS nog op evacuatie. De VS zeggen dat het om 6000 mensen gaat.