Autobouwers zetten Nikkei op laagste niveau sinds januari

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 1 procent lager het weekeinde in op 27.013,25 punten. Toyota verloor 4 procent. De grootste autofabrikant ter wereld zakte een dag ook eerder al ruim 4 procent nadat zakenkrant Nikkei kort voor sluiting van de aandelenhandel meldde dat het bedrijf de productie wereldwijd met 40 procent gaat verlagen. Toyota bevestigde dit later en verklaarde naast de chiptekorten ook te kampen met leveringsproblemen van auto-onderdelen door de uitbraak van de Delta-variant in Zuidoost-Azië.

Andere autofabrikanten als Nissan en Honda gingen mee omlaag en zakten 7 en 5 procent. De Japanse leveranciers van auto-onderdelen Denso en Aisin leverden bijna 9 en dik 5 procent in. Ook de grote Japanse containervervoerders moesten het ontgelden door de economische zorgen. Het farmaceutische bedrijf Daiichi Sankyo en computerspelmaker Nintendo behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot ruim 2 procent.

China Telecom

De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 2,2 procent kwijt. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. De Chinese webwinkel Alibaba zakte ruim 2 procent na de goedkeuring van een nieuwe strengere wet over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens door grote techbedrijven in China. De privacywet betekent een nieuwe inspanning van Peking om de techsector te reguleren. Internetconcern Tencent won desondanks 1 procent.

Het Chinese telecomconcern China Telecom steeg bijna 20 procent bij zijn beursdebuut in Shanghai. Eerder dit jaar werd de beursnotering van China Telecom op Wall Street geschrapt nadat het bedrijf door de Amerikanen op een zwarte lijst werd gezet vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. In Hongkong, waar China Telecom ook een notering heeft, daalde het aandeel bijna 5 procent.