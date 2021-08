Apple stelt terugkeer naar kantoor uit tot volgend jaar

Tot nu toe zag het er naar uit dat de werknemers van het techconcern mogelijk in oktober weer op de werkvloer moesten verschijnen. Eerder was dat nog september, maar het techconcern besloot vorige maand om de terugkeer naar kantoor met ten minste een maand uit te stellen. Dat besluit werd toen ook al genomen vanwege de toenemende coronabesmettingen.

Apple heeft zijn medewerkers verteld dat ze in ieder geval een maand voordat ze weer op het kantoor worden verwacht daarover een bericht krijgen. En wanneer het moment daar is, dan hoeven ze niet een volle werkweek bij Apple over de vloer te komen. Dan wordt van hen verwacht dat ze ten minste drie dagen per week - maandag, dinsdag en donderdag - op kantoor zitten. Op woensdag en vrijdag mogen ze vanuit huis blijven werken.

Anders dan andere grote Amerikaanse werkgevers verplicht Apple zijn personeel in de Verenigde Staten niet om zich te laten vaccineren. Wel wordt het sterk aangeraden. Eerder deze week werd bekend dat Apple zijn Amerikaanse personeel vaker gaat testen op corona. Medewerkers die deelnemen aan een speciaal thuistestprogramma ontvangen voortaan twee keer per week zelftesten in plaats van wekelijks. Op sommige locaties is Apple zelfs van plan om de testfrequentie op te voeren naar drie keer per week.