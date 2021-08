Heijmans zet miljoenen opzij voor tegenvaller TenneT-project

Bouwbedrijf Heijmans zet 34 miljoen euro opzij voor een tegenvaller in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten, waarvoor Heijmans een contract had met netbeheerder TenneT. Dat meldde de bouwonderneming bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De kwestie draait om de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten, waarvoor Heijmans samenwerkte met het Duitse bedrijf Europoles. Uit een tussenvonnis in een arbitragezaak bleek onlangs dat TenneT rechtmatig handelde bij het opzeggen van het contract, waardoor de bouwer rekening moest houden met een claim. Volgens TenneT werd niet aan de contractuele verplichtingen voldaan.

Topman Ton Hillen zegt in het halfjaarbericht van Heijmans ‘extra teleurgesteld’ te zijn over de uitspraak, vanwege de ‘sterke focus’ van het bedrijf op risicomanagement in de zaak. Heijmans gaat ook in hoger beroep.

Hillen spreekt verder wel van een ‘uitstekend’ eerste halfjaar van 2021 voor Heijmans. De omzet kwam mede door goede zaken van de bouwer in de infrastructuur en het vastgoed uit op 881 miljoen euro, tegenover 839 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat was met 10 miljoen euro lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Toen behaalde de bouwer nog een winst van 15 miljoen euro. Hillen ziet ondanks de impact van de coronacrisis nog genoeg kansen op de krappe woningmarkt en denkt ook te kunnen profiteren van de energietransitie.