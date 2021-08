Lockdown Nieuw-Zeeland verlengd na besmettingen in hoofdstad

Nieuw-Zeeland blijft nog zeker tot dinsdag in lockdown, nadat er vrijdag elf nieuwe besmettingen met het coronavirus werden gemeld, waaronder drie in de hoofdstad Wellington.

Premier Jacinda Ardern kondigde afgelopen dinsdag voor het hele land een strenge lockdown aan vanwege één besmetting. Inmiddels is het aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus opgelopen tot 31 en zijn er ruim honderd verschillende locaties die coronapatiënten de afgelopen weken bezocht hebben. Het gaat om scholen, ziekenhuizen, een kerk, een nachtclub en meerdere restaurants. De meeste besmettingen vonden plaats in Auckland, de grootste stad van het land.

‘We moeten voorzichtig blijven’, zei Ardern vrijdag in een persconferentie. Donderdag maakte de premier nog bekend dat de oorsprong van de uitbraak gevonden was en dat noemde de premier ‘bemoedigend nieuws’. Maar om de zeer besmettelijke Delta-variant opnieuw volledig uit de gemeenschap te elimineren blijven de zeer strenge coronamaatregelen, waar Nieuw-Zeeland al meer dan een jaar niet mee te maken kreeg, voorlopig van kracht.

Nieuw-Zeelanders mogen hun huizen alleen verlaten om naar de supermarkt of het ziekenhuis te gaan. Wie buiten wil recreëren moet in de eigen buurt blijven en contacten met andere huishoudens zijn verboden. ‘Stop niet bij de buren om een praatje te maken’, benadrukte Ardern.

Ook in de Australische deelstaat New South Wales is de lockdown verlengd nadat er vrijdag 642 nieuwe besmettingen werden gemeld. Inwoners van de staat, waar ook miljoenenstad Sydney deel van uitmaakt, moeten tot zeker eind september thuisblijven.