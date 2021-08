3000 vervalste vaccinatiebewijzen in Alaska in beslag genomen

De Amerikaanse douane heeft in Alaska meer dan 3000 vervalste vaccinatiebewijzen in beslag genomen. De bewijzen, die vanuit China waren opgestuurd, werden herkend vanwege de ‘lage afdrukkwaliteit’. De tekst op de vaccinatiebewijzen kwam overeen met de authentieke certificaten die de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC) verstrekt.

Vorige week werden er vergelijkbare vervalste vaccinatiebewijzen gevonden in de Amerikaanse stad Memphis. ‘Het is zaak deze verklaringen van de straat te krijgen’, vertelde een douanemedewerker in Alaska over de vondst. Er is een onderzoek ingesteld naar de zaak.

Ook in Nederland zijn frauduleuze vaccinatiebewijzen in omloop. De GGD’en lieten eind juli weten ‘enkele tientallen aangiftes’ te hebben gedaan tegen mensen die zo’n bewijs hebben gekocht en daarmee tegen de lamp zijn gelopen.