België beslist over coronaversoepelingen met einde zomer in zicht

Het Overlegcomité van de Belgische regeringen besluit vrijdag over versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 september. Dan moet de zogenoemde vierde fase van het zomerplan ingaan, een van de laatste stappen naar totale vrijheid. Die naar verwachting, als met name de Delta-variant in toom kan worden gehouden, pas begin of eind oktober echt komt.

Ter discussie is een reeks maatregelen. Kunnen de mondkapjes bij kappers en in winkels af en worden de sluitingsuren van de horeca versoepeld? Worden huwelijken, recepties en begrafenissen weer zonder beperkingen toegestaan? Mogen Belgen gewoon zoveel mensen als ze willen binnen in huis uitnodigen in plaats van maximaal acht? En kan de kunst-, sport- en evenementensector verder open en onder welke voorwaarden, zoals wellicht het voorleggen van een vaccinatiebewijs of negatieve test?

Voor de zomer werd bepaald dat alles afhangt van de inentingen tegen Covid-19 en een gunstige trend in de ziekenhuizen. Bij een vaccinatiegraad van 70 procent van de volwassen bevolking zou een groot aantal regels kunnen worden geschrapt.

De cijfers zien er redelijk gunstig uit. In heel België bij elkaar is gemiddeld bijna 68 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Maar in Vlaanderen ligt dat percentage met 88 aanmerkelijk hoger en van de Waalse 18-plussers is driekwart ingeënt. Het gemiddelde wordt omlaag gehaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar is nog maar 60 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Terwijl in Brussel slechts een tiende van de Belgen woont, levert de hoofdstad volgens dagblad De Morgen een kwart van de besmettingen en ziekenhuisopnames.

Het zou daarom kunnen dat in Brussel de teugels nog een tijdje minder gevierd worden dan in Vlaanderen en Wallonië. Voor de leerlingen van de hoogste klassen in het middelbaar onderwijs werd deze week al bepaald dat een mondmasker in het nieuwe schooljaar niet meer hoeft. Behalve voor scholieren in Brussel.